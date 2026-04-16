Открытие палладиевой лаборатории в Москве стратегически важный шаг для «Норникеля»

На сегодняшний день в портфеле Центра палладиевых технологий «Норникеля» уже около 30 активных проектов для различных отраслей. Например, для электрохимии разработаны аноды с палладием, которые на 20% энергоэффективнее и на 15% дешевле традиционных аналогов. В солнечной энергетике добавление палладия в перовскитные элементы повышает их эффективность на 15%, а для микроэлектроники создаются решения по замене дорогостоящего золота.