АРН приглашает предпринимателей на лекцию-тренинг «Регистрация и управление товарным знаком»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Агентство развития Норильска (АРН) приглашает представителей малого и среднего бизнеса на двухдневную лекцию-тренинг «Регистрация и управление товарным знаком».
Участники тренинга разберутся, зачем бизнесу нужны товарный знак и регистрация объектов интеллектуальной собственности, какие этапы включают эти процедуры и с какими рисками можно столкнуться — от отказа в регистрации до споров.
Особое внимание эксперты уделят практическим вопросам: как провести предварительный поиск, а также грамотно использовать и продлевать права на товарный знак.
Отдельный блок посвящен коммерциализации: участники узнают, как зарабатывать на интеллектуальной собственности через лицензирование, отчуждение прав и внесение таких активов в уставный капитал. Тренинг дополнен реальными примерами из опыта лекторов — от регистрации обозначений до судебной практики.
Лекцию- тренинг проведут профессионалы в своем деле с многолетним опытом в сфере интеллектуальной собственности, практикующие специалисты из Красноярска.
Руководитель центра трансфера технологий СФУ, эксперт по коммерциализации научных разработок Михаил Рыбков сопровождает малые предприятия на всех этапах: от подачи заявок на грантовые программы и до сдачи отчетности. Он является автором и преподавателем программ дополнительного образования в сфере интеллектуальной собственности и коммерциализации.
Яна Крот — юрист в сфере интеллектуальной собственности с более чем 11‑летним опытом, лауреат IP Russia Awards 2024. Яна выступает экспертом по правовой поддержке инноваций, стартапов и высокотехнологичных проектов. Сопровождает регистрацию ПО и товарных знаков, сделки с РИД, инвестиции в стартапы и сложные корпоративные процессы. Автор научных публикаций и приглашённый преподаватель по праву интеллектуальной собственности.
Организаторы отмечают, что тренинг будет полезен предпринимателям, стартаперам и всем, кто хочет системно управлять своими нематериальными активами, чтобы они приносили доход.
Мероприятие пройдет в Кухне городских идей АРН в ОКЦ «Башня» 21−22 апреля.
Оно проводится бесплатно, но необходима предварительная регистрация.
