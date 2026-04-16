Россия закрепилась в топ-4 — экономика страны превысила $7 трлн

Россия по итогам прошлого года сохранила четвертое место среди крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные МВФ и собственные расчеты.
По итогам года объем экономики России достиг 7,26 трлн долларов против 6,97 трлн годом ранее. Это стало первым случаем, когда показатель превысил отметку в 7 трлн долларов.
Лидером по-прежнему остается Китай. Его ВВП по ППС вырос до 41,2 трлн долларов. На втором месте находятся США с показателем 30,8 трлн долларов, на третьем — Индия, где экономика достигла 17,3 трлн долларов.
Замыкает первую пятерку Япония с результатом около 7 трлн долларов. Шестое место занимает Германия, где ВВП составил 6,2 трлн долларов.
Следом идут Индонезия, Бразилия, Франция и Великобритания. Их показатели варьируются от 5 до 4,5 трлн долларов.
В целом мировая экономика продолжила рост. По итогам года ее объем увеличился до 210 трлн долларов против 197,8 трлн годом ранее.
