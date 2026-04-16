«РН-Ванкор» сохраняет культурное наследие КМНС на Таймыре

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Благодаря грантовой поддержке «РН-Ванкор» Таймырский Дом народного творчества реализовал проект «Живое слово Таймыра: цифровой архив культурного наследия КМНС».
В Год единства народов России компания придаёт приоритетное значение реализации проектов, нацеленных на всестороннее исследование и сохранение уникального культурного наследия страны, отражающего богатство её многонациональной традиции.
За несколько месяцев командой историков и краеведов, этнографов и лингвистов, изучающих все пять этносов Таймыра, оцифрован весь архив учреждения. Это более 5 тысяч предметов культурного наследия. Среди них — уникальные этнографические и фольклорные материалы коренных малочисленных народов Севера. Многие из артефактов сохранились в единственном экземпляре.
Приобретенное в рамках гранта «РН-Ванкор» оборудование и участие экспертов-лингвистов позволили впервые расшифровать и перевести некоторые сложные фольклорные тексты на нганасанском и тундровом диалекте энецкого языка. Оцифрованы записи обрядов, аудиозаписи сказителей, уникальные фотографии традиционного уклада жизни северян середины 20 века, а также рукописи исследователей, изучавших фольклор в отдаленных населенных пунктах полуострова Таймыр.
Все материалы систематизированы в единой базе данных с возможностью поиска по ключевым параметрам: по этническим группам — долганы, ненцы, энцы, эвенки, нганасане, по типу материала — фото, текст, аудио и пр., а также по годам и историческим периодам. Также в рамках грантового проекта выпущены методическое пособие по энецким обрядам и настольный перекидной календарь с описаниями народных промыслов Таймыра.
Результаты проделанной работы уже находят практическое применение: архивные данные в 2025 году были представлены на Первом Всероссийском культурном форуме коренных малочисленных народов России в г. Красноярске. Цифровой архив используется и в просветительских программах, туристических проектах и образовательных акциях Таймыра.
Цель грантового конкурса «РН-Ванкор» — способствовать решению социально значимых проблем для территории исконного проживания коренных малочисленных народов Севера, развитию научных знаний о территории, сохранению ее биологического разнообразия, поддержке традиционного уклада местного населения.
За четыре года в грантовой программе «РН-Ванкор» приняли участие научные коллективы ведущих университетов Сибири, Сибирского отделения Российской академии наук, государственных заповедников и учреждений культуры. Учёные провели исследования популяции овцебыков, гусеобразных птиц Западного Таймыра, изучили состояние промысловых видов рыб Енисейского залива Карского моря, создали электронное учебное пособие «Северный олень Таймыра» и цифровую карту растительного покрова полуострова.