В Татарстане третью неделю подряд дорожает бензин. С 7 по 13 апреля выросли цены на АИ-92, АИ-95 и дизель. Об этом говорят данные Росстата.
За прошлую неделю АИ-92 подорожал с 62,06 до 62,20 рубля. АИ-95 теперь стоит 65,97 рубля вместо 65,75. Дизельное топливо прибавило 11 копеек — до 72,78 рубля. Не изменилась только цена на АИ-98 и выше: по-прежнему 89,67 рубля.
С 30 марта по 6 апреля АИ-92 поднялся с 61,82 до 62,06 рубля, АИ-95 — с 65,52 до 65,75 рубля. АИ-98 и дизель тоже прибавили, но совсем немного: первый — с 89,63 до 89,67, второй — с 72,60 до 72,67 рубля.