Строительство новых микрорайонов на южной окраине Самары займет около 7−10 лет

Местные и иногородние застройщики проявляют интерес к девелоперским инвестпроектам, которые анонсировал минстрой. Об этом в интервью Волга Ньюс сообщил врио главы ведомства Александр Фомин.

Источник: министерство строительства Самарской области

Речь идет о строительстве микрорайонов Самарское заречье у Южного моста, и Кряж в районе пересечения Южного и Уральского шоссе, по соседству с Южным городом. Посмотрите карты с обозначением их месторасположения.

«Выбор на эти площадки пал, так как там уже есть развивающаяся инфраструктура. Готовим мастер-планы развития территорий, в которых будут отражены технико-экономические показатели жилищного строительства с учетом обустройства инфраструктуры: социальной, дорожной, инженерной», — отметил врио министра.

По его словам, мастер-девелопером микрорайонов назначен Фонд развития жилищного строительства Самарской области (ФРЖС). Его задача — не заниматься строительством напрямую, а сформировать концепцию и выстроить взаимодействие с инвесторами. Площадки поделятся на лоты, которые будут реализованы с торгов застройщикам, изъявившим желание и выигрывавшим конкурс.

Это будет действительно продукт для конкуренции. Работать будем только с теми, кто примет установленные правила. Причем мы уже видим заинтересованность как со стороны местных застройщиков, так и со стороны девелоперов из других регионов. Но, учитывая объемы, реализация проектов займет не менее семи-десяти лет.

рассказал Александр Фомин