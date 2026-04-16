13 управленцев из Хабаровского края участвуют в полуфиналах конкурса «Лидеры России. Команда»

Полуфиналы конкурса «Лидеры России» (18+) — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» объединили 3 595 управленцев из 89 регионов страны. Участники решают кейсы из реальной жизни руководителей, демонстрируя управленческие навыки и умение работать коллективно. Из Хабаровского края в онлайн-полуфиналах в составе своих команд участвуют 13 управленцев. Испытания продолжатся в формате онлайн до мая 2026 года для конкурсантов всех категорий, сообщает пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».
«Всего к онлайн-полуфиналам конкурса “Лидеры России” допущено 719 команд, в их составе участники, работающие в различных отраслях, в том числе в сфере государственного управления, промышленности, образовании, технологическом секторе. Всего участниками шестого сезона конкурса “Лидеры России. Команда” стали более 75 тысяч руководителей из всех 89 регионов страны и 66 иностранных государств», — говорится в сообщении.
К онлайн-полуфиналам конкурса «Лидеры России. Команда» президентской платформы «Россия — страна возможностей» допущены 13 управленцев из Хабаровского края. Больше всего участников региона представляют сферы государственного и муниципального управления, промышленности.
Задания полуфиналов касаются различных аспектов командного управления — стратегии, операционной деятельности, оценке эффективности и др. Мероприятия уже прошли для участников категории «Сборные управленческие команды», сейчас онлайн-испытания продолжаются для групп участников из категорий «Управленческие команды организаций», в мае 2026 года оценочные задания полуфиналов пройдут для конкурсантов категорий «Государственные управленческие команды» и «Управленческие команды корпораций».
«Онлайн-формат оценочной процедуры требует от участников большей выносливости и стойкости, чем очный. Необходима повышенная готовность к адаптации, дисциплине, структурированию информации и работы. С точки зрения логистики, это удобно конкурсантам — не нужно тратить ресурсы на то, чтобы собраться вместе, а во многих командах участники живут в разных городах и даже регионах», -отметил председатель Экспертного совета конкурса «Лидеры России», управляющий партнер АО «ЭКОПСИ» Павел Безручко.
