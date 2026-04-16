С 1 сентября на Дону перейдут на электронные транспортные накладные

Нововведение затронет автомобильные, железнодорожные и авиаперевозки. ЭТН станет основным документом, подтверждающим договор перевозки. Файл в формате XML необходимо подписать электронной подписью и передать в государственную систему ГИС ЭПД через аккредитованного оператора. Исключения возможны только в двух случаях: при чрезвычайных ситуациях или отсутствии технической возможности. Конкретный перечень определит Минтранс России.