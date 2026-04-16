С 1 сентября на Дону перейдут на электронные транспортные накладные

ЭТН станет основным документом, подтверждающим договор перевозки.

С 1 сентября 2026 года все участники логистического рынка донского региона перейдут на электронный формат транспортных накладных (ЭТН). Об этом сообщается на сайте правительства Ростовской области.

Нововведение затронет автомобильные, железнодорожные и авиаперевозки. ЭТН станет основным документом, подтверждающим договор перевозки. Файл в формате XML необходимо подписать электронной подписью и передать в государственную систему ГИС ЭПД через аккредитованного оператора. Исключения возможны только в двух случаях: при чрезвычайных ситуациях или отсутствии технической возможности. Конкретный перечень определит Минтранс России.

За нарушения правил оформления ЭТН грозит административная ответственность. При систематических ошибках деятельность компании могут приостановить.