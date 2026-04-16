Полигон ТБО эксплуатировали без экологического разрешения в ВКО

13 апреля департаментом экологии была проведена внеплановая проверка в отношении ГУ «Аппарат акима города Зайсан» по факту эксплуатации объекта размещения твердых бытовых отходов.
В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:
Ненадлежащая организация работ на территории полигона.
Нарушение требований, предъявляемых к полигонам твердых бытовых отходов.
Эксплуатация полигона осуществляется без действующего экологического разрешения.
По итогам проверки должностные лица аппарата акима были привлечены к административной ответственности. Также было выдано предписание об устранении выявленных нарушений.