Полигон ТБО эксплуатировали без экологического разрешения в ВКО

Усть-Каменогорск. 16 апреля. КазТАГ — Департамент экологии провел внеплановую проверку в отношении аппарата акима города Зайсан и выявил нарушения при эксплуатации полигона твердых бытовых отходов (ТБО), включая отсутствие действующего экологического разрешения, сообщает YK-News.kz.

Источник: Казахское телеграфное агентство

13 апреля департаментом экологии была проведена внеплановая проверка в отношении ГУ «Аппарат акима города Зайсан» по факту эксплуатации объекта размещения твердых бытовых отходов.

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:

  • Ненадлежащая организация работ на территории полигона.

  • Нарушение требований, предъявляемых к полигонам твердых бытовых отходов.

  • Эксплуатация полигона осуществляется без действующего экологического разрешения.

По итогам проверки должностные лица аппарата акима были привлечены к административной ответственности. Также было выдано предписание об устранении выявленных нарушений.