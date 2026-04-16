Бесплатные денежные переводы из Беларуси в Россию стали доступны в ЕРИП

В системе ЕРИП «Сбер Банком» внедрены денежные переводы без комиссии из Беларуси в Россию, сообщают на сайте финучреждения.
Бесплатные денежные переводы возможны с картами любого белорусского банка. Для перевода денег нужно в ЕРИП войти в раздел «Банковские, финансовые услуги» и найти раздел — «Переводы в РФ», а затем выбрать ссылку — «Переводы в ПАО Сбербанк по номеру телефона».
После вводится номер телефона получателя (без «+») и указывается сумма перевода в белорусских рублях. Еще через систему нужно проверить последние четыре цифры карты получателя, валютно-обменный курс и сумму в российских рублях. Таким образом сначала отправитель знакомится со всеми условиями перевода, и только после этого подтверждает перевод в системе своего банка.
Зачисление денег происходит в течение нескольких минут. Операции доступны круглосуточно.
Без комиссии отправляется минимум один белорусский рубль, а максимум — 14 999,99 российского рубля, то есть примерно 570 белорусских рублей в эквиваленте. В день возможно совершение до 15 переводов, а в месяц — до 45 транзакций на один телефонный номер получателя.
