Енисейское речное пароходство завершает ремонт флота и готовится к старту навигации 2026 года

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Енисейское речное пароходство, ключевое звено в логистике компании «Норникель», завершает масштабную программу зимнего судоремонта.
В подразделениях предприятия — Красноярском судоремонтном центре, Ермолаевской и Подтёсовской ремонтно-эксплуатационных базах — подготовлено к выходу на линию более 340 судов. Навигация на Енисее для флота пароходства начнётся в первых числах мая.
«За ремонтом каждого судна стоит команда людей, которая провела серьёзную работу, чтобы обеспечить надёжность и безопасность наших перевозок в предстоящую навигацию. Основная нагрузка в этот период ложится на береговой состав сотрудников, свои коррективы часто вносит погода, но за 95-летнюю историю компания научилась справляться с различными вызовами», — отметил генеральный директор компании «Норникель — Енисейское речное пароходство» Андрей Вискунов.
Ключевые итогами ремонтной кампании стали несколько событий.
В Красноярском судоремонтном центре завершается масштабный капитально-восстановительный ремонт теплохода «ОТА-917» с заменой главных двигателей. Кроме того, проведены корпусные работы, заменены поврежденные и изношенные части, обшивка кают и другие работы. В этом году судно выйдет в навигацию.
Спущен со слипа и готовится к первому рейсу танкер «НТ-67» — 30 марта судно вернулось в воду после ремонта. Заменено около 220 кв. метров обшивки корпуса, отремонтирован движительно-рулевой комплекс, обновлены жилые помещения, установлен новый водогрейный котел. Скоро танкер отправится на реку Подкаменная Тунгуска.
Завершается капитальный ремонт теплохода «БТ-303». Сейчас судно дооснащается в Ермолаевском затоне: проводится отделка кают-компании, пусконаладка, ремонт электрооборудования.
В Ермолаевской РЭБ заканчивают ремонт 130 барж из 204 базирующихся. Был осуществлён подъём на берег баржи «РВ-52» с заменой 60% обшивки днища, а также барж «БОБ-23», «БРП-1018». Здесь работает уникальный нефтезачистной комплекс из трёх судов, баржи отмывают и зачищают, без этого ремонт невозможен.
В Подтёсовской РЭБ готовят более 140 судов. В ремонте — буксиры «РТ-694», «РТ-701», «РТ-709», «Механик Маклаков» (замена главных двигателей на более мощные), баржи проектов Р-29. На плавкране «КПЛ-16/30 № 541−60» ведутся подготовительные работы по смене опорных рельсов после 40 лет службы.
Кроме того, в Красноярском судоремонтном центре на станции надувных спасательных средств проведена ежегодная проверка всех плотов, жилетов, гидротермокостюмов. На топливном участке отремонтированы и отрегулированы насосы высокого давления. Отремонтирована «Плавмастерская-715» — покрашен корпус, заменены кнехты и пиллерсы, обновлены бытовые помещения.
Добавим, при подготовке к навигации 2026 года судоремонтники столкнулись с аномальными погодными явлениями. В декабре уровень воды в Енисее достиг 1060 см, подтопив береговую полосу в Подтёсово и заблокировав доступ к каравану. Затем наступили морозы до −45°C, из-за которых котельно-корпусной цех не работал около десяти дней. Несмотря на это, все графики выполняются в срок.
Все отремонтированные суда проходят сейчас освидетельствование и получают документы о готовности. Старт навигации для Енисейского речного пароходства запланирован на начало мая 2026 года.