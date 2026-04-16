Енисейское речное пароходство завершает ремонт флота и готовится к старту навигации 2026 года

Добавим, при подготовке к навигации 2026 года судоремонтники столкнулись с аномальными погодными явлениями. В декабре уровень воды в Енисее достиг 1060 см, подтопив береговую полосу в Подтёсово и заблокировав доступ к каравану. Затем наступили морозы до −45°C, из-за которых котельно-корпусной цех не работал около десяти дней. Несмотря на это, все графики выполняются в срок.