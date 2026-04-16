Автострахование онлайн: к казахстанцам обратились с важным предупреждением

проверять наличие лицензии у страховой организации на осуществление страховой деятельности. Со списком лицензированных страховых компаний можно ознакомиться на официальном интернет-ресурсе агентства; критически относиться к рекламным предложениям и оформлять страховые полисы исключительно на официальных сайтах страховых организаций; не оплачивать посреднические услуги по договорам обязательного страхования, а также не переводить денежные средства на неизвестные банковские счета, телефонные номера и иные реквизиты третьих лиц; не передавать третьим лицам копии или фотографии личных документов, включая удостоверение личности, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства (технический паспорт) и другие персональные данные.