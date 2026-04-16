Автострахование онлайн: к казахстанцам обратились с важным предупреждением

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) сделали заявление о предоставлении страховых услуг через сайты и страницы в социальных сетях, позиционирующих себя как ресурсы страховых организаций, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

16 апреля 2026 года в ведомстве рассказали, что эти интернет-ресурсы предлагают онлайн-оформление страховых полисов, в том числе по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОГПО ВТС), в некоторых случаях с использованием наименований лицензированных страховых организаций Казахстана. Есть случаи продажи таких полисов дороже установленных тарифов.

«Вместе с тем установлено, что отдельные лица, предлагающие такие услуги, не имеют лицензии агентства на осуществление страховой (перестраховочной) деятельности и не зарегистрированы как страховые агенты. В соответствии с ч. 2 п. 6 ст. 18 закона “О страховой деятельности” не допускается осуществление посреднической деятельности страховых агентов по договорам обязательного страхования. Оформлять такие полисы можно только напрямую через лицензированную страховую компанию», — указали в АРРФР.

В связи с этим агентство призывает казахстанцев проявлять повышенную бдительность при заключении договоров страхования через интернет.

Для защиты имущественных интересов людей агентство рекомендует:

проверять наличие лицензии у страховой организации на осуществление страховой деятельности. Со списком лицензированных страховых компаний можно ознакомиться на официальном интернет-ресурсе агентства; критически относиться к рекламным предложениям и оформлять страховые полисы исключительно на официальных сайтах страховых организаций; не оплачивать посреднические услуги по договорам обязательного страхования, а также не переводить денежные средства на неизвестные банковские счета, телефонные номера и иные реквизиты третьих лиц; не передавать третьим лицам копии или фотографии личных документов, включая удостоверение личности, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства (технический паспорт) и другие персональные данные.

«Заключение договора страхования через непроверенные интернет-ресурсы может привести к приобретению недействительного страхового полиса и, как следствие, к отсутствию страховой защиты», — предупредили в АРРФР.

В случае выявления подозрительных интернет-ресурсов, предлагающих страховые услуги, казахстанцам рекомендуют сообщать об этом в агентство либо обратиться в правоохранительные органы по месту жительства.

В Министерстве внутренних дел ранее предупредили об ответственности за отсутствие страхового полиса у владельцев авто.