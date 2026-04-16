Нижегородская область и Китай обсудили запуск совместных производств

В Доме Нижегородской области в Москве прошла бизнес-гостиная «Россия-Китай» с участием представителей более 50 китайских компаний и бизнес-ассоциаций. Стороны обсудили перспективы инвестиций, промышленной кооперации и запуска совместных проектов в регионе. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Замгубернатора Дмитрий Старостин отметил, что деловая среда между странами крепнет, а регион готов помогать с запуском проектов. Первые инициативы уже реализуются в ОЭЗ «Кулибин». Приоритетные направления — машиностроение, автопром, химическая и лёгкая промышленность, сельское хозяйство, ИТ и строительство. Предприятия региона уже поставляют продукцию в Китай.
Президент Национальной ассоциации шаньсийских предпринимателей в России Гао Сяньчжун заявил, что китайский бизнес заинтересован в нижегородских телекоммуникациях и электронной продукции.
На встрече также обсудили сложности работы в условиях санкций — финансовые вопросы и поиск надёжных контрагентов. Власти региона прорабатывают альтернативные инструменты поддержки.