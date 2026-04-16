Ортега скупает мир — бизнесмен вложил $25 млрд в недвижимость

Испанский предприниматель Амансио Ортега, владелец бренда Zara, сформировал крупнейший в мире частный портфель недвижимости. Об этом сообщает Forbes на основе анализа корпоративных документов, данных реестров и специализированных баз.
По оценке издания, стоимость активов достигает 25 млрд долларов. В портфель входит более 200 объектов в разных странах. Это позволило Ортеге опередить крупнейших игроков рынка недвижимости, включая австралийского девелопера Гарри Тригубоффа и американского инвестора Дональда Брена.
С 2001 года, после выхода Inditex на биржу, предприниматель направил около 24 млрд долларов на покупку 216 объектов почти в 100 странах. При этом, как отмечает издание, подавляющее большинство активов остается в его собственности.
Вложения Ортеги в недвижимость превышают объем средств, которые основатель Amazon Джефф Безос направил в космический проект Blue Origin.
Только за последний год бизнесмен вложил более 3 млрд долларов. Он приобрел объекты в десяти городах и восьми странах, включая офисные здания, гостиницы, промышленные площадки и торговые центры. Также он получил долю в британском портовом операторе.
Среди крупнейших сделок — покупка исторического здания Canada Post в Ванкувере. Объект площадью около 93 тыс. квадратных метров был приобретен примерно за 850 млн долларов и затем сдан в аренду компании Amazon.
По оценке Forbes, состояние Ортеги на середину апреля составляет 139,3 млрд долларов. В мировом рейтинге богатейших людей он занимает 13-е место.
Читайте также: Сельчанам выплатили до миллиона рублей за изъятых животных в российском регионе.