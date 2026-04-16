Почти 5 млрд рублей на льготных условиях взяли сибиряки в Сбере для получения образования

После оформления образовательного кредита с господдержкой банк сначала зачисляет сумму на счет клиента, а после этого на счет вуза — снять и потратить эти средства нельзя. Совокупная процентная ставка по договору составит 21,52%, из них государство компенсирует 18,52%. Таким образом, ставка для заемщика составляет всего 3% годовых. Кроме того, по условиям программы, во время обучения и в течение 9 месяцев после выпуска можно оплачивать только проценты по кредиту — основная сумма погашается в срок до 15 лет.