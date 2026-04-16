Почти 5 млрд рублей на льготных условиях взяли сибиряки в Сбере для получения образования

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. У старшеклассников по всей Сибири приближается пора сдачи ЕГЭ и поступления в вузы. Если баллов для поступления на выбранный факультет на бюджетной основе не хватило — это не повод отступать от цели и отказываться от профессии мечты. Поможет образовательный кредит с господдержкой. Этот финансовый инструмент позволяет получить доступ к высшему и среднему специальному образованию по ставке в несколько раз ниже рыночной.
Уже сегодня можно рассчитать платёж, получить одобрение, после чего спокойно заниматься выбором вуза.
По данным на начало апреля 2026 года портфель образовательного кредитования сибиряков в Сбере приблизился к 5 млрд рублей, что почти в 1,7 раза больше год к году. Чаще других к этому к кредиту с господдержкой для получения образования обращаются в Новосибирской области и Красноярском крае, на долю которых приходится около половины всех действующих образовательных кредитов.
Основными пользователями образовательного кредитования в регионах Сибири выступают молодые люди от 18 до 21 года — на их долю приходится половина всего объема действующих кредитов. Ещё 24% объёма приходится на молодёжь 22−24 лет. А 18% — на сибиряков от 25 до 44 лет.
«Образовательный кредит с господдержкой — это эффективный инструмент для инвестиций в собственное развитие и карьеру. Государство субсидирует процентную ставку, снижая её до 3% годовых на весь срок, что повышает доступность качественного образования и позволяет получить профессию мечты. Рассчитать условия по образовательному кредиту и подать заявку можно на сайте Сбера», — подчеркнул председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев.
После оформления образовательного кредита с господдержкой банк сначала зачисляет сумму на счет клиента, а после этого на счет вуза — снять и потратить эти средства нельзя. Совокупная процентная ставка по договору составит 21,52%, из них государство компенсирует 18,52%. Таким образом, ставка для заемщика составляет всего 3% годовых. Кроме того, по условиям программы, во время обучения и в течение 9 месяцев после выпуска можно оплачивать только проценты по кредиту — основная сумма погашается в срок до 15 лет.
