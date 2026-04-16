В Волгограде взлетели цены на помидоры, огурцы, бананы и водку

Волгоградстат опубликовал новые данные мониторинга цен на товары и услуги. На прошлой неделе с 7 по 13 апреля специалисты зафиксировали рост цен на яйца, водку и овощи перед Пасхой. Рекордсменом стали помидоры, цена на которые за неделю выросла сразу на 12,4%. Огурцы подорожали не так резко, но заметно: на 3,3%.