В Волгограде взлетели цены на помидоры, огурцы, бананы и водку

Волгоградстат опубликовал новые данные мониторинга цен на товары и услуги. На прошлой неделе с 7 по 13 апреля специалисты зафиксировали рост цен на яйца, водку и овощи перед Пасхой. Рекордсменом стали помидоры, цена на которые за неделю выросла сразу на 12,4%. Огурцы подорожали не так резко, но заметно: на 3,3%.
Яйца на Пасху прибавили в цене еще 1,3%, они дорожают практически каждую неделю с начала года. На 1,2% подорожала мороженая рыба. Цена водки подросла на 2%, творога, чая и гречки — на 1%. Неприятно удивила цена на бананы, которые подорожали на 2,9%, свеклу и лук. Еще ряд продуктов подорожали на копейки.
Выгоднее стало покупать яблоки, их цена снизилась на 3,3%, и подешевевшую на 1,9% морковь. Также на полтора процента упали цены на капусту и картофель. Дешевле на 2−3% стало детское питание, подешевела соль поваренная, колбаса, сы р и мука.