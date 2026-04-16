Параллельный импорт в Россию закрепился на отметке $1−1,5 млрд в месяц

Объем параллельного импорта в России стабилизировался на уровне $1−1,5 млрд в месяц. В Минпромторге ожидают, что этот показатель сохранится до конца 2026 года. Об этом сообщил глава министерства Антон Алиханов, передает «Интерфакс».
«Многие продукты мы начинаем производить в стране, и нам уже не интересно, чтобы был вот этот такой неконкурентный механизм параллельного импорта», — сказал он. Однако полностью отменять его пока рано и не нужно — есть позиции, которые все еще интересны России.
Как отметил Алиханов, в январе 2026 года объем параллельного импорта составлял около $1 млрд.
В 2025 году стало известно, что Минпромторг готовит сокращение параллельного импорта. Ведомство было намерено урезать объем товаров, которые можно ввозить в Россию без разрешения правообладателя.
