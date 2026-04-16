Три самолета банкрота «Агролета» продают с молотка приставы под Волгоградом

Имущество обанкротившейся авиакомпании «Агролет» выставили на торги судебные приставы в Волгоградской области.
С молотка идут три самолета — «Бриз» и два воздушных судна Ан-2.
О «Бризе» сообщается, что это единичный экземпляр. Начальная цена лота — 2 млн 071 тыс. 025 рублей.
Оба самолета «Ан-2», знаменитые «кукурузники», изготовлены в Польше. За один из них просят 813 705 рублей, за второй — 957 300 рублей.
Цена невелика, но следует учитывать, что все три воздушных судна продаются в разукомплектованном виде и годятся, похоже, только на металлолом или разве что для любителей головоломок, мечтающих с нуля собрать самолет из комплектующих.
Хранятся все три воздушных судна в Светлоярском районе неподалеку от поселка Кирова.
О компании «Агролет» известно, что она была зарегистрирована в феврале 2003 года, занималась грузоперевозками, а с 3 апреля 2026 года в отношении нее введено наблюдение.
Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал, что владелец закрывшегося антикафе «Посиделки» решил открыть новый общепит и объявил конкурс на его название, первые варианты уже есть.