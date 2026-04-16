На обходе Адлера начали бурить сваи для подпорных стен

На западном портале обхода Адлера стартовали буровые работы.
Как сообщили в пресс-службе «Автодора», на подъезде к объекту в районе улицы Гостеприимной специалисты приступили к устройству фундаментов подпорных стен на буронабивных сваях. На данный момент погружено 17 свай из 249 запланированных.
Для сооружения портальной стенки используется технология бурокасательных свай с каркасом из стеклопластиковой арматуры, которая уже применялась на восточном портале. Такой каркас не уступает металлическому по прочности на изгиб и растяжение, но его легче просверлить тоннелепроходческим машинам, которые завершат прокладку тоннелей обхода Адлера в Кудепсте.
После завершения работ автомобилисты, выезжающие из тоннеля в сторону микрорайона Кудепста, смогут наблюдать живописные виды на новые кварталы города.