В магазинах Красноярского края через MAX можно подтвердить статус многодетного, пенсионера и студента

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Теперь в магазинах многодетные граждане, пенсионеры, студенты и люди с инвалидностью могут подтвердить свой льготный в мессенджере MAX без предъявления бумажных документов.
Подтвердить статус в магазине можно в разделе «Цифровой ID» и дать согласие на передачу данных из приложения «Госуслуги». После этого все льготные статусы подтянутся автоматически. В момент покупки достаточно выбрать нужный статус — на экране появится динамический QR-код, который продавец считывает через кассу или приложение «Госуслуги» с помощью функции «Госкан». Вся процедура занимает несколько секунд, а личные данные покупателя остаются скрытыми.
«Для многодетных мам возможность подтвердить статус через смартфон — это очевидное удобство. Не нужно носить с собой удостоверение, тратить время на поиск бумаг в очереди. Это как раз то, ради чего работает нацпроект “Семья”, чтобы поддержка родителей с детьми становилась доступнее. И, конечно, мы дали эту возможность и пенсионерам, и студентам, и инвалидам. Продолжим внедрять цифровые сервисы в розничной торговле края и расширять функционал мессенджера MAX для использования в магазинах», — отметила заместитель министра промышленности и торговли Красноярского края Ирина Панина.
С 1 сентября 2026 года все магазины в регионе, предоставляющие льготы, скидки многодетным, пенсионерам, студентам и инвалидам, будут обязаны принимать подтверждение статуса через мессенджер MAX. При этом бумажные удостоверения сохраняют свою силу — цифровой ID становится удобной дополнительной опцией, работающей по принципу «Государство для людей».