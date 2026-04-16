Потанин оценил будущий вклад искусственного интеллекта в ВВП России

Применение технологий искусственного интеллекта даст колоссальный эффект для экономики России и всего мира, считает президент «Интерроса» Владимир Потанин. Такой прогноз он дал в интервью ИС «Вести».
По мнению бизнесмена, в будущем эти технологии станут вносить существенный вклад в общий объем ВВП России.
«В каком-то смысле через некоторое время большая часть ВВП страны, да и в мире будет производиться с участием технологий искусственного интеллекта. Я думаю, что он проникнет во все сферы жизни. Значительная часть валового внутреннего продукта будет производиться при помощи технологии искусственного интеллекта и с участием этого интеллекта», — сказал Потанин.
Вместе с тем он отметил, что «не хотел бы бросаться какими-то цифрами».
Российские власти признают важность внедрения ИИ-технологий в экономику. В середине апреля президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с главами регионов сформировать национальный план внедрения искусственного интеллекта на уровне всей страны с учетом задач субъектов государства и отраслей. Он проводил специальное совещание по вопросам развития ИИ-технологий.
К 2030 году ИИ-технологии и продукты на их основе должны использоваться во всех областях, сообщил президент. По его словам, регулирование этой сферы нужно настроить так, чтобы оно не мешало, а было стимулом к развитию.
В марте Минцифры опубликовало для общественного обсуждения законопроект о регулировании ИИ в России. В нем содержатся требования для разработчиков и пользователей нейросетей, льготы для поддерживающих работу технологии дата-центров, а также возможность запрета иностранного ИИ. Закон в случае принятия вступит в силу с 1 сентября 2027 года.
За месяц до этого Путин создал комиссию по развитию ИИ. Ее возглавили зампред правительства Дмитрий Григоренко и замруководителя администрации президента Максим Орешкин. В задачи комиссии вошли в том числе анализ основных рисков и угроз от ИИ, а также координация мер по нейтрализации этих рисков и угроз. Члены комиссии будут разрабатывать подходы внедрения ИИ для повышения эффективности в экономике, соцсфере, в госуправлении, а также в нацобороне и безопасности страны.