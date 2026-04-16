Бюджет Омска вырос на 1,4 млрд рублей

Депутаты Омского городского совета оперативно одобрили изменения в бюджет города — сразу во всех чтениях. Поправки утвердили сначала на заседании комитета по финансово‑бюджетным вопросам, а затем на внеплановом заседании горсовета. Об этом сообщают наши коллеги omskregion.info.
Главный финансовый документ Омска станет больше на 1 417 млн рублей. Как пояснила директор департамента финансов мэрии Ольга Илютикова, львиная доля прироста — почти 1,4 млрд рублей — приходится на межбюджетные трансферты. Помимо этого, собственные расходы города вырастут на 199 млн рублей: эти средства появились благодаря перераспределению экономии, в том числе 170 млн рублей удалось сэкономить на обслуживании муниципального долга — причина в снижении ключевой ставки ЦБ.
Новые деньги направят на важные городские задачи. Почти полмиллиарда — 459 млн рублей — потратят на продолжение благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Финансирование позволит закончить работы сразу в нескольких точках города: на площади Бухгольца, Центральном пляже, набережной Тухачевского и площади у КДЦ «Иртыш».
Серьёзную сумму — 380 млн рублей — выделят на компенсации жителям аварийного дома на улице Королёва, 4А. Ещё 41 млн рублей пойдёт на софинансирование субсидий для переселения омичей из ветхого жилья. С учётом средств региона и федерации общий объём финансирования по этому направлению превысит 220 млн рублей.
Часть средств отведут на другие неотложные нужды: 37 млн рублей направят на оплату исполнительных листов. Из них 15 млн рублей зарезервированы специально для выкупа жилья в рамках программы переселения — этим займётся департамент жилищной политики.
Кроме того, перераспределят деньги по адресно‑инвестиционной программе: их потратят на завершение строительства линий наружного освещения в разных округах Омска. Все необходимые проектно‑сметные документы городские власти уже подготовили.