Реконструкцию 77 домов проведут в Петроградском районе до 2028 года

До 2028 года в Петроградском районе Петербурга проведут реконструкцию 77 домов. Об этом в эфире программы «Пять углов» на радио «Комсомольская правда», 92.0 FM, сообщил глава района Дмитрий Ваньчков.
— На сегодняшний день выполнили работы по 117 адресам, включенных в программу реконструкции фасадов. Масштабное обновление продолжается, — рассказал «КП-Петербург» Ваньчков.
Кроме того, до 2028 года в Петроградском районе отреставрируют три знаковых дома. Помимо построек, в порядок проведут и дороги. Уже в 2026 году отремонтируют Петровский проспект, трамвайные пути на Сампсониевском мосту, тротуары у реки Карповка, а также выполнят капитальный ремонт Барочного моста.
