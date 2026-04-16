Более 170 тысяч рублей в месяц зарабатывают сотрудники нижегородской промышленности

Производство электро- и оптического оборудования стало наиболее высокооплачиваемым направлением в I квартале 2026 года в Нижегородской области. Это выяснили эксперты Авито Работы.
В среднем новым сотрудникам предлагали здесь 170 675 рублей в месяц.
Средние зарплатные предложения указаны для специалистов с опытом работы 1−3 года.
Второе место по уровню средних предлагаемых зарплат заняло производство промышленного оборудования и станков (101 324 рублей в месяц).
Тройку самых высокооплачиваемых направлений промышленности замыкает производство электроники и бытовой техники (94 353 рублей в месяц).
Согласно информации, высокий уровень зарплатных предложений в ведущих промышленных направлениях во многом связан с устойчивым спросом на квалифицированных рабочих специалистов.
«Средние предлагаемые зарплаты для сварщиков увеличились на 70% год к году, для обмотчиков и операторов станков — на 69%, для инженеров-техников — на 61%. Компании продолжают наращивать выпуск продукции», — заявил директор бизнес-направления Авито Работы Андрей Кучеренков.
