Более 170 тысяч рублей в месяц зарабатывают сотрудники нижегородской промышленности

Самые высокие зарплаты в промышленности предлагали в производстве электро- и оптического оборудования.

Источник: Время

Производство электро- и оптического оборудования стало наиболее высокооплачиваемым направлением в I квартале 2026 года в Нижегородской области. Это выяснили эксперты Авито Работы.

В среднем новым сотрудникам предлагали здесь 170 675 рублей в месяц.

Средние зарплатные предложения указаны для специалистов с опытом работы 1−3 года.

Второе место по уровню средних предлагаемых зарплат заняло производство промышленного оборудования и станков (101 324 рублей в месяц).

Тройку самых высокооплачиваемых направлений промышленности замыкает производство электроники и бытовой техники (94 353 рублей в месяц).

Согласно информации, высокий уровень зарплатных предложений в ведущих промышленных направлениях во многом связан с устойчивым спросом на квалифицированных рабочих специалистов.

«Средние предлагаемые зарплаты для сварщиков увеличились на 70% год к году, для обмотчиков и операторов станков — на 69%, для инженеров-техников — на 61%. Компании продолжают наращивать выпуск продукции», — заявил директор бизнес-направления Авито Работы Андрей Кучеренков.

Ранее были названы самые высокооплачиваемые вакансии апреля в Нижнем Новгороде.