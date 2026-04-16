В Иркутской области работают над перестройкой экономики под новые условия

Иркутская область, НИА-Байкал — Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обозначил основные приоритеты, направленные на стабилизацию и развитие экономической ситуации в регионе.

Источник: НИА Байкал

Экономика региона выдерживает удар

Несмотря на непростые условия и внешнее давление, экономика региона демонстрирует устойчивость. Об этом заявил глава Приангарья Игорь Кобзев, выступая с ежегодным посланием к областному парламенту и общественности.

Ключевые направления работы

В числе приоритетных задач Игорь Кобзев назвал актуализацию налоговой политики:

  • Усиление взаимодействия с налоговыми органами для постановки на учет организаций, работающих в регионе.

  • Проведение аналогичной работы главами муниципальных образований совместно с крупными бизнес-партнерами.

  • Разработка системных решений для перестройки экономики под новые условия в среднесрочной перспективе и получения эффекта в ближайшие 3−5 лет.

Поддержка крупного бизнеса

Губернатор подчеркнул важность ответственного подхода компаний к своим обязательствам. Государственные меры поддержки помогают обеспечить стабильность работы в тяжелых экономических условиях. Область сохраняет комплекс ранее принятых налоговых льгот.

Привлечение новых инвесторов

Особое внимание Игорь Кобзев уделил привлечению новых инвесторов:

  • Для проектов, реализуемых с нуля, необходим специальный режим входа в территорию.

  • Региональное министерство экономического развития и промышленности совместно с минфином должны подготовить законодательную инициативу о предоставлении компаниям, создающим новый имущественный комплекс, льготного налогового режима на срок от 2 до 3 лет.

Позитивные тенденции в промышленном секторе

В начале года наблюдается рост в промышленном секторе:

  • Запуск Иркутского завода полимеров привел к увеличению химического производства на 53% в январе-феврале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

  • Рост добычи золота составил 34% благодаря рекордным ценам на драгоценный металл и разработке новых месторождений.

  • Запуск горно-обогатительного комбината «Светловский» и разработка месторождения Сухой Лог также способствуют увеличению добычи золота.

  • Растут цены на алюминий.

Ожидания по налоговым поступлениям

Игорь Кобзев ожидает восстановления налоговых поступлений от металлургов региона, что позволит решить социальные задачи и погасить кредиторскую задолженность.