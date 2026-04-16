В Иркутской области работают над перестройкой экономики под новые условия

Экономика региона выдерживает удар
Несмотря на непростые условия и внешнее давление, экономика региона демонстрирует устойчивость. Об этом заявил глава Приангарья Игорь Кобзев, выступая с ежегодным посланием к областному парламенту и общественности.
Ключевые направления работы
В числе приоритетных задач Игорь Кобзев назвал актуализацию налоговой политики:
Усиление взаимодействия с налоговыми органами для постановки на учет организаций, работающих в регионе.
Проведение аналогичной работы главами муниципальных образований совместно с крупными бизнес-партнерами.
Разработка системных решений для перестройки экономики под новые условия в среднесрочной перспективе и получения эффекта в ближайшие 3−5 лет.
Поддержка крупного бизнеса
Губернатор подчеркнул важность ответственного подхода компаний к своим обязательствам. Государственные меры поддержки помогают обеспечить стабильность работы в тяжелых экономических условиях. Область сохраняет комплекс ранее принятых налоговых льгот.
Привлечение новых инвесторов
Особое внимание Игорь Кобзев уделил привлечению новых инвесторов:
Для проектов, реализуемых с нуля, необходим специальный режим входа в территорию.
Региональное министерство экономического развития и промышленности совместно с минфином должны подготовить законодательную инициативу о предоставлении компаниям, создающим новый имущественный комплекс, льготного налогового режима на срок от 2 до 3 лет.
Позитивные тенденции в промышленном секторе
В начале года наблюдается рост в промышленном секторе:
Запуск Иркутского завода полимеров привел к увеличению химического производства на 53% в январе-феврале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Рост добычи золота составил 34% благодаря рекордным ценам на драгоценный металл и разработке новых месторождений.
Запуск горно-обогатительного комбината «Светловский» и разработка месторождения Сухой Лог также способствуют увеличению добычи золота.
Растут цены на алюминий.
Ожидания по налоговым поступлениям
Игорь Кобзев ожидает восстановления налоговых поступлений от металлургов региона, что позволит решить социальные задачи и погасить кредиторскую задолженность.