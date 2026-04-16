Могут ли наказать за отсутствие взносов на ОСМС в Казахстане

Система обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) предоставляет гражданам возможность бесплатно получать полный объем медицинских услуг. Для доступа к системе необходимо регулярно платить взносы.
За наемных работников взносы делают их работодатели. В 2026 году ставки следующие:
2% от зарплаты сотрудника;
3% за собственный счет.
Фонд социального медицинского страхования напоминает, что отсутствие своевременных взносов может не только ограничить доступ к системе ОСМС, но и привести к санкциям со стороны государства. Это касается работодателей, индивидуальных предпринимателей, граждан со статусом «самозанятый», а также лиц, занимающихся частной практикой, таких как нотариусы, частные судебные исполнители и адвокаты.
«Взносы и отчисления необходимо уплачивать ежемесячно. Контроль за их полнотой и своевременностью осуществляют органы государственных доходов. При нарушении сроков начисляется пеня, а также применяются меры налогового администрирования», — отмечают в фонде.
Чтобы избежать ограничений и сохранить доступ к медицинской помощи, казахстанцам рекомендуется заранее проверять наличие неуплаченных периодов и при необходимости производить уплату за пропущенные месяцы.
Важно отметить, что в отношении казахстанцев, которые не работают и не занимаются предпринимательской деятельностью, но добровольно платят взносы на ОСМС, административные меры не применяются.
Также в Казахстане существуют льготные категории населения, за которых взносы на ОСМС оплачивает государство. Это касается, например, школьников и студентов.