Могут ли наказать за отсутствие взносов на ОСМС в Казахстане

Чтобы иметь доступ к системе ОСМС, нужно платить взносы на обязательную медстраховку. А для работодателей и предпринимателей предусмотрена ответственность за их отсутствие. Об этом — на NUR.KZ.

Система обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) предоставляет гражданам возможность бесплатно получать полный объем медицинских услуг. Для доступа к системе необходимо регулярно платить взносы.

За наемных работников взносы делают их работодатели. В 2026 году ставки следующие:

  • 2% от зарплаты сотрудника;

  • 3% за собственный счет.

Фонд социального медицинского страхования напоминает, что отсутствие своевременных взносов может не только ограничить доступ к системе ОСМС, но и привести к санкциям со стороны государства. Это касается работодателей, индивидуальных предпринимателей, граждан со статусом «самозанятый», а также лиц, занимающихся частной практикой, таких как нотариусы, частные судебные исполнители и адвокаты.

«Взносы и отчисления необходимо уплачивать ежемесячно. Контроль за их полнотой и своевременностью осуществляют органы государственных доходов. При нарушении сроков начисляется пеня, а также применяются меры налогового администрирования», — отмечают в фонде.

Чтобы избежать ограничений и сохранить доступ к медицинской помощи, казахстанцам рекомендуется заранее проверять наличие неуплаченных периодов и при необходимости производить уплату за пропущенные месяцы.

Важно отметить, что в отношении казахстанцев, которые не работают и не занимаются предпринимательской деятельностью, но добровольно платят взносы на ОСМС, административные меры не применяются.

Также в Казахстане существуют льготные категории населения, за которых взносы на ОСМС оплачивает государство. Это касается, например, школьников и студентов.