Застройщики, связанные с «Конкрит Джангл», судятся с мэрией Владивостока

Создатели Нагорного парка и проекта обновления Минного городка во Владивостоке судятся с мэрией из-за участка рядом с Центром детского творчества на Океанском проспекте. Компания «СЗ Аскольд Девелопмент», связанная с командой урбанистов «Конкрит Джангл», пытается через Арбитражный суд добиться расширения земли, чтобы всё-таки построить здесь жилую высотку. Об этом сообщили Новости Владивостока на VL.ru.
Речь идёт о территории за бывшим Дворцом пионеров, где сейчас работают Центр детского творчества и «Кванториум». Девелопер владеет участком площадью 2200 квадратных метров, но считает, что для дома на 154 квартиры этого недостаточно. В проекте планировки предусмотрено, что участок можно «донарастить» до 3025 квадратных метров за счёт соседней неразграниченной земли, но администрация города не согласилась менять границы.
Мэрия объяснила отказ тем, что запрошенное увеличение — примерно на 825 квадратных метров — выходит за допустимые 10% и нарушает закон. Город уже использовал подобный аргумент в другом споре: с его помощью удалось отменить разрешение на строительство дома на улице Днепровской.
В «СЗ Аскольд Девелопмент» считают, что 10-процентный потолок нужно считать не от нынешней площади, а от той, что заложена в проекте межевания — 3025 квадратных метров. По расчётам компании, тогда участок можно довести до 3327,5 квадратного метра и при этом не выйти за пределы нормы.
Проект застройки за бывшим Дворцом пионеров менялся несколько раз. Изначально на участке планировался дом на 154 квартиры с 93 машино-местами и частной школой. В актуальной версии застройщик по-прежнему говорит о 154 квартирах, но вместо школы предлагает детский сад на 35 мест, около 500 квадратных метров коммерческих помещений на нижних этажах и 81 парковочное место.
Сейчас участок числится за ООО «СЗ Аскольд Девелопмент», которое появилось в ноябре 2025 года, а уже в декабре купило землю у прежнего владельца — компании «Металлобаза № 1». Учредители девелопера — четверо физлиц, трое из них напрямую связаны с бюро «Конкрит Джангл». Оно известно своими проектами благоустройства во Владивостоке, включая Нагорный парк и общественные пространства в Минном городке и на набережной бухты Патрокл.
Первое заседание по иску к администрации Владивостока Арбитражный суд назначил на конец апреля.