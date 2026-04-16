Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирский общепит закрыли на 90 суток за нарушения санитарных норм

За это время предприятие обязано устранить все нарушения.

Источник: Freepik

Новосибирский районный суд приостановил деятельность организации общественного питания на 90 суток. Причиной стали многочисленные нарушения санитарных правил, создающие угрозу здоровью посетителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

На предприятии не было правильного разделения цехов — сырые продукты, полуфабрикаты и готовые блюда могли соприкасаться. Повара готовили не по утверждённым рецептам, в помещениях не хватало моечного и обеззараживающего оборудования, а отделка стен и полов не позволяла нормально проводить уборку и дезинфекцию. Кроме того, на предприятии не вели производственный контроль и не делали лабораторные анализы продукции.

Организацию признали виновной. Деятельность приостановлена на 90 суток — с момента вступления постановления в силу. За это время предприятие обязано устранить все нарушения.

Ранее «АиФ-Новосибирск» писал, что в Новосибирске на 10 дней закрыли точку продажи овощей и фруктов.