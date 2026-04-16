Новосибирский общепит закрыли на 90 суток за нарушения санитарных норм

Новосибирский районный суд приостановил деятельность организации общественного питания на 90 суток. Причиной стали многочисленные нарушения санитарных правил, создающие угрозу здоровью посетителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
На предприятии не было правильного разделения цехов — сырые продукты, полуфабрикаты и готовые блюда могли соприкасаться. Повара готовили не по утверждённым рецептам, в помещениях не хватало моечного и обеззараживающего оборудования, а отделка стен и полов не позволяла нормально проводить уборку и дезинфекцию. Кроме того, на предприятии не вели производственный контроль и не делали лабораторные анализы продукции.
Организацию признали виновной. Деятельность приостановлена на 90 суток — с момента вступления постановления в силу. За это время предприятие обязано устранить все нарушения.
