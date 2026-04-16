Богданов: Беларусь не видит проблем в утильсборе Казахстана

«У нас уже работают сборочные производства, собираются трактора, комбайны (в Казахстане — Sputnik)», — пояснил посол.
Беларусь продолжает работать над тем, чтобы новые бренды республики появлялись в Казахстане через сборочные производства. В том числе, есть планы по кооперации МАЗа с казахстанскими коллегами.
Кроме того, дипломат рассказал о недавнем визите в Казахстан министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова.
«Состоялась очень теплая встреча с главой государства (Казахстана — Sputnik) Касымом-Жомартом Кемелевичем Токаевым. Даже вышли немножко, скажу по секрету за формат встречи (по времени — Sputnik)», — сказал посол.
Богданов также отметил, что дружба и конструктивное отношение между президентами Беларуси и Казахстана дает отношениям двух стран хороший импульс для развития.
По словам Богданова, на встрече главы МИД Беларуси и президента Казахстана обсуждалась, в том числе тема взаимной торговли.
«Буду откровенен, у нас есть некоторый дисбаланс в торговле, экспорт превышает импорт, но глава государства к этому достаточно спокойно относится. Дает указания, чтобы мы выравнивали (торговый баланс — Sputnik)», — отметил посол.
Ранее Казахстан ввел повышенные ставки утильсбора для автомобилей и другой техники, в том числе сельскохозяйственной, из Беларуси и России.