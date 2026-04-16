Бизнес-омбудсмен: предприниматели жалуются на снижение покупательского спроса

«По России 15−20% закрытых компаний. Мы примерно находимся в том самом ожидаемом диапазоне, — добавила бизнес-омбудсмен. — Бизнес говорит не только о внешних контурах проблематики, которые характерны в свете изменения налогов, повышения тарифов. А в целом о снижении покупательского спроса. Они зачастую сетуют не на то, что не хватает мер поддержки, субвенций, субсидий, грантов. А на то, что в целом население стало меньше покупать, более экономно подходить к этому вопросу. Здесь мы видим неуникальность нашего региона по этому направлению».