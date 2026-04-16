Набиуллина заявила о нехватке в России рабочей силы впервые в ее истории

Впервые в своей современной истории российская экономика столкнулась с нехваткой рабочей силы и ограничениями по ее количеству. Бизнесу и властям приходится учитывать эту реальность, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на Биржевом форуме Московской биржи.
«Поэтому многим может казаться, что длительная жесткость денежно-кредитной политики — это какая-то аномалия, из ряда вон выходящая ситуация, потому что прошлые периоды высоких ставок были связаны с временным ухудшением внешних условий. И когда ситуация нормализовывалась, мы достаточно быстро снижали ставки. Сейчас у нас ухудшение внешних условий, можно сказать, почти на постоянной основе — это и по экспорту, и по импорту. Безработица — 2%. Именно это и то, что инфляция к началу прошлого года разогналась до 10%, — это и есть свидетельство перегрева экономики. Не высокие темпы роста, а именно вот эти факторы, которые характеризуют состояние экономики», — сказала она.
Безработица в России в январе оставалась на низком уровне — 2,2%, а инфляция закрепилась ниже 6% в годовом выражении, заявил президент страны Владимир Путин на совещании в конце марта.
Он отметил, что для устойчивого экономического роста необходима сбалансированность «всей макроэкономической конструкции», контроль за денежной массой, динамикой кредитования и состоянием бюджетной системы. Также важно улучшать структуру занятости и привлекать кадры в высокотехнологичные отрасли, подчеркнул президент.
Минэкономразвития ранее спрогнозировало, что в 2026-м безработица составит 2,6%, в 2027 и 2028 годах — 2,5 и 2,3% соответственно. Опрошенные Банком России аналитики, в свою очередь, предсказали среднюю безработицу на уровне 2,5% в 2026-м и на уровне 3% в 2028 году.
По данным Минтруда, в России в активную занятость включены 74,7 млн человек. Наиболее подходящей для закрытия кадровой потребности в стране возрастной когортой ведомство считает молодежь в возрасте от 18 до 25 лет.
Материал дополняется.