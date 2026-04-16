В Новосибирске построят новый корпус школы № 189 за миллиард рублей

В Новосибирске определили подрядчика для строительства нового корпуса школы № 189 на улице Выборной. Об этом стало известно из сайта госзакупок.
Контракт на возведение объекта получила компания ООО «Спецтех». Стоимость работ составит более 1 млрд рублей.
Всего в конкурсе участвовали три организации. Победителем признали участника, предложившего наименьшую цену. Начальная стоимость контракта превышала 1,2 млрд рублей.
Строительство нового корпуса позволит расширить возможности образовательного учреждения и увеличить число учебных мест.