«Автодор» восстановит в этом году в новых регионах 800 км дорог

Российская госкомпания «Автодор» в текущем году планирует восстанавливать в российских новых регионах дороги, мосты и путепроводы. Об этом сообщил глава компании Вячеслав Петушенко ТАСС.
По его словам, «Автодор» уже начал восстанавливать дороги в Волновахском районе ДНР. Основной объем ремонтных работ приходится на сеть Донецка, Мариуполя и Макеевки, сообщил Петушенко.
«В этом году восстановим в исторических регионах около 800 км дорог, а также 14 мостов и путепроводов. В целом с 2022 года к концу 2026 года общий объем капитально отремонтированных дорог составит примерно 3,5 тыс. км — федеральные и региональные трассы, улично-дорожная сеть в крупных населенных пунктах», — заявил глава «Автодора».
Он также отметил, что в Мариуполе уже восстановлено 120 км улиц, в этом году планируется восстановить еще 36. Кроме того, восстанавливается и обход Донецка.
Ранее замглавы правительства Марат Хуснуллин сообщил, что в 2026 году планируется завершить модернизацию участка трассы Азовского кольца от Таганрога до ДНР. Также, по его словам, в текущем году будут завершены основные работы по строительству обхода Мариуполя, полностью завершить который планируется в 2027 году.
