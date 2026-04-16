Здание Дома офицеров в 16 Военном городке Омска отремонтирует Минобороны

Октябрьский районный суд Омска удовлетворил иск военного прокурора и обязал провести капитальный ремонт здания гарнизонного офицерского клуба в 16 Военном городке. Суд признал незаконным бездействие, связанное с непринятием мер по сохранению объекта культурного наследия.
Здание офицерского собрания 44-го Сибирского стрелкового полка, которое было построено в 1907 году и имеет адрес 16 Военный городок, 108, является объектом культурного наследия. Этот памятник истории и культуры находится в собственности Российской Федерации и передан в оперативное управление Министерству обороны. Здание было включено в государственный реестр объектов культурного наследия по приказу Министерства культуры Омской области, и для него был утвержден план ремонтно-реставрационных работ. Однако эти работы не проводились.
Суд установил, что здание гарнизонного офицерского клуба фактически не используется. Из-за этого было принято решение, что его нельзя будет эксплуатировать до тех пор, пока не устранят причины, по которым оно было выведено из эксплуатации, и не выполнят все работы, предусмотренные охранным обязательством.
Согласно российскому законодательству, собственники и те, кто использует памятники культуры, обязаны их сохранять. Если они не выполняют эти обязательства, их могут оштрафовать или принять меры для восстановления объекта.
Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.