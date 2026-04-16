Решетников заявил об укреплении курса рубля в ближайшие годы

В ближайшие годы курс рубля будет более устойчивым, чем «многим бы хотелось», заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе пленарной сессии Биржевого форума Московской биржи, передает корреспондент РБК.
Он отметил, что на данный момент в российской экономике «копятся чистые иностранные активы».
«Над нашим валютным рынком есть такой навес, и очевидно, он говорит о том, что любое ослабление курса, скорее всего, будет демпфироваться этим навесом. И в переводе, так говоря проще, мы будем иметь в ближайшие годы более крепкий курс, чем, может быть, многим бы хотелось», — сказал Решетников.
