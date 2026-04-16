Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Решетников заявил об укреплении курса рубля в ближайшие годы

В ближайшие годы курс рубля будет более устойчивым, чем «многим бы хотелось», заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе пленарной сессии Биржевого форума Московской биржи, передает корреспондент РБК.

Источник: РБК

В ближайшие годы курс рубля будет более устойчивым, чем «многим бы хотелось», заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе пленарной сессии Биржевого форума Московской биржи, передает корреспондент РБК.

Он отметил, что на данный момент в российской экономике «копятся чистые иностранные активы».

«Над нашим валютным рынком есть такой навес, и очевидно, он говорит о том, что любое ослабление курса, скорее всего, будет демпфироваться этим навесом. И в переводе, так говоря проще, мы будем иметь в ближайшие годы более крепкий курс, чем, может быть, многим бы хотелось», — сказал Решетников.

Материал дополняется.