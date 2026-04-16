Минфин назвал самые популярные у белорусов страховки — их число уже 11 миллионов

Какие виды страхования самые популярные у жителей Беларуси, рассказали в Министерстве финансов.
По данным Минфина, в 2025 году Беларуси всего было заключено около 11 миллионов договоров страхования. При этом около 46% от всех страховых взносов — личное страхование. А уже в структуре личного страхования лидером является обязательное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний (38%). Также большая доля — за добровольным медицинским страхованием (28%) и страхованием жизни и здоровья (24%).
После личного страхования на втором месте по популярности у белорусов идет страхование имущества (около 33% ото всех взносов). В этой категории самая большая доля занята договорами КАСКО (55%). А замыкает топ страхование ответственности (примерно 17%). Здесь основной процент занимает обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Таким образом самые популярные у белорусов: личное страхование, страхование имущества и страхование ответственности.
Еще в Беларуси отдельное внимание уделяют экспортному страхованию, в качестве созданной системы поддержки экспортеров.
— За пять лет портфель «Белэксимгаранта» вырос почти в три раза — до четырех миллиардов рублей, — уточнили в Минфине.
Всего в Беларуси работают 18 страховых компаний, собравших в течение 2025 года взносов примерно на три миллиарда белорусских рублей и заключивших около 11 миллионов договоров.
