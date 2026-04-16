Минфин назвал самые популярные у белорусов страховки — их число уже 11 миллионов

По данным Минфина, в 2025 году Беларуси всего было заключено около 11 миллионов договоров страхования. При этом около 46% от всех страховых взносов — личное страхование. А уже в структуре личного страхования лидером является обязательное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний (38%). Также большая доля — за добровольным медицинским страхованием (28%) и страхованием жизни и здоровья (24%).