Минфин назвал самые популярные у белорусов страховки — их число уже 11 миллионов

Минфин сказал, какие виды страхования самые популярные у белорусов.

Источник: Комсомольская правда

Какие виды страхования самые популярные у жителей Беларуси, рассказали в Министерстве финансов.

По данным Минфина, в 2025 году Беларуси всего было заключено около 11 миллионов договоров страхования. При этом около 46% от всех страховых взносов — личное страхование. А уже в структуре личного страхования лидером является обязательное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний (38%). Также большая доля — за добровольным медицинским страхованием (28%) и страхованием жизни и здоровья (24%).

После личного страхования на втором месте по популярности у белорусов идет страхование имущества (около 33% ото всех взносов). В этой категории самая большая доля занята договорами КАСКО (55%). А замыкает топ страхование ответственности (примерно 17%). Здесь основной процент занимает обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Таким образом самые популярные у белорусов: личное страхование, страхование имущества и страхование ответственности.

Еще в Беларуси отдельное внимание уделяют экспортному страхованию, в качестве созданной системы поддержки экспортеров.

— За пять лет портфель «Белэксимгаранта» вырос почти в три раза — до четырех миллиардов рублей, — уточнили в Минфине.

Всего в Беларуси работают 18 страховых компаний, собравших в течение 2025 года взносов примерно на три миллиарда белорусских рублей и заключивших около 11 миллионов договоров.

Тем временем Минсвязи сказало, что белорусских сотовых операторов будут штрафовать на сумму до 45 000 рублей за качество мобильного интернета.

Еще система раннего оповещения о животных на дороге стала работать в Беларуси: «За 250 метров до опасного участка зажигаются знаки».