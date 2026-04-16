В ЦБ заявили о намерении «подвести черту» под 5 годами высокой инфляции

Центробанк в 2026 году намерен «подвести черту» под пятью годами высокой инфляции и стремится снизить ее до 4%, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на Биржевом форуме Московской биржи.
«Мы не отказались в этом году подвести черту после пяти лет, по сути, пяти лет высокой инфляции. Почему у нас прогноз на этот год 4%, а мы не стремимся достичь 4,5−5,5%? Почему мы не стремимся любой ценой достичь 4%? Вы правы, мы сейчас еще можем принять такие решения, которые, учитывая лаги денежно-кредитной политики, могут привести инфляцию к более низким значениям. Но мы не считаем это целесообразным», — сказала она.
14 апреля заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что экономическая политика российских властей аналогична каменному дому во время урагана, в котором надежно и безопасно оставаться.
9 апреля советник главы регулятора Кирилл Тремасов заявил, что Центральный банк на предстоящем заседании по ключевой ставке может рассмотреть возможность ее дальнейшего снижения или взять паузу.
Ближайшее заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке запланировано на 24 апреля.
