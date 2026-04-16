Белгоспищепром сказал, что будет с ценами на шоколад в Беларуси после снижения стоимости какао втрое

В Белгоспищепроме рассказали, что будет с ценами на шоколад в Беларуси, пишет БелТА.
Так, по словам председателя концерна «Белгоспищепром» Олега Жидкова, на данный момент уже наблюдается тенденция изменения цен на какао в обратную сторону. Глава концерна уверен, что пик, когда цены на какао росли и достигли своего максимума в 2025 году, сейчас уже пройден.
При этом в январе-марте 2026 года белорусские компании закупали какао по ценам в 3 — 3,5 раза ниже, установившихся в 2025 году. В связи с этим Жидков отметил, что роста розничных и отпускных цен на кондитерские изделия в перспективе 2026 года не прогнозируется.
