Более 4,5 тыс тракторов имеют сельхозпредприятия края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае в сельскохозяйственных организациях имеется 4 571 трактор.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае в сельскохозяйственных организациях имеется 4 571 трактор.

На одну машину приходится 506 гектар пашни. Почти треть тракторов сосредоточена в хозяйствах Ужурского и Назаровского округов. В посевной сезон краевыми аграриями будут использованы 908 плугов, 4 272 бороны, 1 341 машину для посева и 836 культиваторов, такие данные приводит Красноярскстат.

В прошлом году организации обновили парк своей техники. Приобрели 79 новых тракторов. Из них 48% — российского производства. Также краевые хозяйства приобрели 41 плуг, 27 машин для посева, 23 культиватора и другую технику.

В Хакасии в сельскохозяйственных организациях имеется 268 тракторов. На одну машину приходится 1 138 гектар пашни. В прошлом году организации приобрели 23 новых трактора.

В Тыве в сельскохозяйственных организациях имеется 105 тракторов. На одну машину приходится 421 гектар пашни. В посевной сезон аграрии республики также будут использовать 15 плугов, 6 борон, 6 культиваторов и 10 машин для посева.