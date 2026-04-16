Рыбный холдинг создадут в Могилевской области

Проект позволит объединить ресурсы предприятий и выстроить единую технологическую цепочку — от производства и переработки до реализации рыбной продукции.
«Предполагаемые участники рыбного холдинга — предприятия Могилевской области ОАО “Форелевое хозяйство “Лохва”, унитарное предприятие “Рыбхоз Палуж” и ОАО “Рыбхоз “Свислочь”, — рассказала начальник главного управления интенсификации животноводства и рыбохозяйственной деятельности Минсельхозпрода Наталия Сонич.
В Беларуси производством ценных видов рыбы занимаются 19 организаций, при этом основная доля выпуска сосредоточена у шести предприятий, на которые приходится 94% объема. В структуре производства преобладает радужная форель (около 80%), на осетровые виды приходится 10%, еще 10% — на сомовые.
Во вторник президент Беларуси Александр Лукашенко посетил рыбхоз «Палуж» в Краснопольском районе. Там глава государства поручил тиражировать опыт подобных комплексов, развивать уникальные технологии и наполнить отечественный рынок рыбой.