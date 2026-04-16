ФАС призвала нефтехимиков сдерживать цены на внутреннем рынке

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рекомендовала предприятиям нефтехимического сектора применять принципы ответственной ценовой политики.

Источник: РБК

В официальном письме производителям ведомство подчеркнуло, что на внутреннем рынке запрещен необоснованный рост цен. Особое внимание ФАС уделила тому, что стоимость продукции не должна формироваться исходя из зарубежных цен, так как это может привести к завышению себестоимости — как для тех, кто используют сырье, так и для конечных потребителей.

В связи с этим компаниям предложено ориентироваться на уже существующие российские биржевые и внебиржевые индикаторы либо рассмотреть возможность реализации продукции через биржу, что позволит формировать внутренние ценовые ориентиры и использовать их при расчетах.

«Соблюдение рекомендаций ФАС России позволит не допустить необоснованного повышения цен в таких социально важных отраслях, как строительство, ЖКХ и сельское хозяйство», — говорится в сообщении.

После начала военной операции США и Израиля против Ирана Тегеран объявил о прекращении торговли в Ормузском проливе. Позже власти страны уточнили, что пролив остается открытым для всех, кроме США и их союзников. В Кремле заявили, что на этом фоне наблюдали рост спроса на российские энергоносители.

12 марта США разрешили продажу российских нефти и нефтепродуктов, которые уже были погружены на танкеры. Накануне Politico сообщило, что санкции США против российской нефти возобновились. Лицензия действовала до 11 апреля, Вашингтон позднее подтвердил, что решил не продлевать ее.

