Экосистема РОЛЬФ в Татарстане: в Казани открылся первый дилерский центр группы компаний

Группа компаний РОЛЬФ открыла дилерский центр в Казани, ориентируясь прежде всего на нужды жителей, отметил владелец РОЛЬФ Умар Кремлев. Он подчеркнул, что Татарстан — один из ведущих регионов России с населением свыше 4 миллионов человек и годовым объемом продаж новых автомобилей около 65 тысяч единиц. По его словам, присутствие компании в Казани — это не просто новый дилерский центр, а комплексное решение.