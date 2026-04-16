Экосистема РОЛЬФ в Татарстане: в Казани открылся первый дилерский центр группы компаний

Продажа авто, в том числе машин с пробегом, а также ввезенных по параллельному импорту, сервис, финансовые продукты и цифровые решения — все вопросы, связанные с автомобилем, можно решить в одном месте. А именно — первом дилерском центре РОЛЬФ в столице Татарстана.
В Казани начал свою работу первый в Татарстане дилерский центр РОЛЬФ, расположенный в Ново-Савиновском районе на улице Чуйкова. Автосалон уже демонстрирует несколько моделей марки Exeed, а также предоставляет полный спектр услуг по техническому обслуживанию автомобилей.
Группа компаний РОЛЬФ открыла дилерский центр в Казани, ориентируясь прежде всего на нужды жителей, отметил владелец РОЛЬФ Умар Кремлев. Он подчеркнул, что Татарстан — один из ведущих регионов России с населением свыше 4 миллионов человек и годовым объемом продаж новых автомобилей около 65 тысяч единиц. По его словам, присутствие компании в Казани — это не просто новый дилерский центр, а комплексное решение.
«Это новые автомобили, автомобили с пробегом, сервис, финансовые продукты и цифровые решения. Всё, чтобы человеку было удобно решать все вопросы, связанные с автомобилем, в одном месте», — сказал Кремлев.
На территории Татарстана зарегистрировано более 1,3 миллиона транспортных средств, среди которых преобладают иномарки. При этом официальные дилерские центры занимают около 6% рынка услуг по обслуживанию, что свидетельствует о высоком спросе на качественные и прозрачные сервисные решения. РОЛЬФ — крупнейший российский автодилер с 35-летним опытом, зарекомендовал себя как надежный партнер, способный строить доверительные и долгосрочные отношения с клиентами, подчеркнул владелец РОЛЬФ.
Дилерский центр в Казани — второй региональный филиал РОЛЬФ.
На данный момент РОЛЬФ располагает 60 дилерскими центрами по всей России. Основная часть этих представительств находится в Москве и Санкт-Петербурге. Однако несколько лет назад компания приступила к реализации стратегии по расширению своего присутствия в других регионах. По словам генерального директора РОЛЬФ Светланы Виноградовой, первым городом, где появился подобный центр, стал Краснодар, а следующим — Казань.
Стратегия развития в регионах подразумевает присутствие в городах с населением свыше миллиона человек. К тому же, Татарстан занимает третье место в стране по уровню продаж и регистрации новых автомобилей, отметила Виноградова.
«Мы пришли сюда, чтобы жители города имели возможность получить полноценный качественный сервис», — сказала она.
В ассортимент группы компаний РОЛЬФ входят как новые автомобили, так и машины с пробегом, клиентам также предоставляются сервисные, финансовые и цифровые услуги.
Важным преимуществом является возможность заказа автомобиля любой марки через параллельный импорт, что стало особенно актуальным для российских потребителей.
Клиенты РОЛЬФ имеют возможность заказать любой автомобиль, даже если его нет в портфеле брендов.
«Для физического лица — это экономия до 20%. На все эти машины мы даём гарантию два года и один год бесплатной сервисной поддержки», — пояснила гендиректор.
Автомобилям с пробегом уделяется особое внимание. РОЛЬФ предоставляет двухлетнюю гарантию на все основные узлы и агрегаты. Клиент имеет право вернуть автомобиль в течение семи дней без объяснения причин.
«Также у нас много интересных программ “РОЛЬФ Финанс”, — отметила Виноградова.
Группа компаний РОЛЬФ также занимается продажей автозапчастей, и в настоящее время планируется открытие специализированного центра по их реализации в столице Татарстана.
Exeed намерен наладить производство в России.
Группа компаний РОЛЬФ получила статус официального дистрибьютора Exeed в Казани. Уже сейчас в автосалоне доступен выбор моделей данного бренда.
Генеральный директор Exeed Ван Бин заявил, что для него честь участвовать в открытии дилерского центра РОЛЬФ в Республике Татарстан.
«РОЛЬФ для нас — очень важный партнёр в России, а Казань — важный город в регионе “Волга”. Уверен, что с обновлением модельного ряда нас ждёт светлое будущее», — сказал он.
Компания собирается не только укреплять свои позиции на российском рынке, но и начать производство автомобилей на территории страны, подчеркнул операционный директор Exeed Алексей Ледков.
По его словам, основная стратегия развития РОЛЬФ направлена на сотрудничество с брендами, которые планируют локализацию производства в России. Соответствующие планы есть и у Exeed.
«Мы наблюдаем увеличение спроса на гибридные автомобили и намерены расширять соответствующую линейку», — сообщил Ледков.
За 35 лет своей деятельности ГК РОЛЬФ продемонстрировала способность оперативно адаптироваться к рыночным условиям и обеспечивать клиентам сервис высочайшего уровня, отметил директор департамента продаж новых автомобилей ГК РОЛЬФ Николай Иванов.
Он подчеркнул, что Группа обладает обширным опытом и уникальной корпоративной культурой. За эти годы РОЛЬФ научился быстро адаптироваться к бизнес-реалиям. Главное конкурентное преимущество компании — это клиентоориентированность, все рабочие процессы выстроены исходя из потребностей клиента, подчеркнул он.
Иванов также отметил, что дилерский центр РОЛЬФ стал лишь вторым официальным дилером Exeed в Казани, что является дополнительным преимуществом.
Фото: Михаил Захаров.
