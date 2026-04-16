В первом квартале текущего года в крае построили 375 тыс. кв. метров жилья

Министр строительства и ЖКХ края Максим Говорушкин отметил: «Прошлый год стал рекордным для сферы ИЖС, в регионе ввели 765 тыс. кв метров. По данным сервисов банков, в 2025 году самой востребованной категорией среди нишевых ипотечных кредитов стало приобретение земельных участков, — больше 30%. Также с прошлого года для защиты денежных средств людей внесены изменения в федеральное законодательство о долевом строительстве, разрешено привлекать средства граждан для комплексной застройки частными домами, а также введён механизм подряда с использованием эскроу-счетов».