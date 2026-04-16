Будущее создают в Сибири: команды Красноярского края стали призерами всероссийского конкурса Future Makers: Junior Cup

Победители и призёры получили денежные сертификаты от 100 до 500 тысяч рублей, но главное — молодые сибиряки доказали, что их разработки могут быть внедрены в реальном секторе экономики. Конкурс проектных решений является важным профориентационным инструментом в планомерной работе Фонда Мельниченко, которую в Красноярском крае активно поддерживают СУЭК-Красноярск и СГК, формируя кадровый резерв со школьной скамьи. В городах ответственности Компаний действуют Профклассы. ФМ и Профкоманды. ФМ, благодаря которым подростки имеют возможность глубоко погружаться в производственные процессы предприятий угледобычи и энергетики и даже осваивать первые профессии, в том числе в рамках проекта «Профессионалитет».