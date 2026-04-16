Будущее создают в Сибири: команды Красноярского края стали призерами всероссийского конкурса Future Makers: Junior Cup

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Москве подвели итоги Всероссийского конкурса проектных решений для школьников и студентов Future Makers: Junior Cup, организованного Фондом Мельниченко. В финале встретились представители почти 10 регионов страны, в том числе 4 команды из Красноярского края.
Одним из заметных успехов сибиряков стало третье место в «Инженерном кубке» среди студентов младших курсов, которое заняла команда «Новое Время» Назаровского аграрного техникума им. А. Ф. Вепрева, разработавшие проект IoT-системы перераспределения продувочных газов между установками аммиака, позволяющей использовать тепло от работающих агрегатов для ускоренного запуска других.
Приз зрительских симпатий в «Кубке городов» получила самая юная команда «Экорика» из Железногорска с мобильным приложением для мониторинга и уходом за зелёными зонами в северных и промышленных городах.
Как отметила генеральный директор Фонда Мельниченко Татьяна Журавлева: «Одна из ключевых задач Фонда — помогать развитию промышленных городов через образование. Мы стремимся выстроить устойчивую связь между образованием и индустрией: привлекать талантливых ребят, которым предстоит стать создателями будущего в своих специальностях».
Победители и призёры получили денежные сертификаты от 100 до 500 тысяч рублей, но главное — молодые сибиряки доказали, что их разработки могут быть внедрены в реальном секторе экономики. Конкурс проектных решений является важным профориентационным инструментом в планомерной работе Фонда Мельниченко, которую в Красноярском крае активно поддерживают СУЭК-Красноярск и СГК, формируя кадровый резерв со школьной скамьи. В городах ответственности Компаний действуют Профклассы. ФМ и Профкоманды. ФМ, благодаря которым подростки имеют возможность глубоко погружаться в производственные процессы предприятий угледобычи и энергетики и даже осваивать первые профессии, в том числе в рамках проекта «Профессионалитет».