Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии ликвидировали Упрдор «Приуралье»

Федеральное управление автомобильных дорог реорганизовали, присоединив к екатеринбургскому «Уралуправтодор».

Источник: ФКУ «Поволжуправтодор»

В Башкирии ликвидировали Упрдор «Приуралье». Федеральное управление автомобильных дорог реорганизовали, присоединив к екатеринбургскому «Уралуправтодор». Также к нему присоединили пермское Упрдор «Прикамье» и челябинское Упрдор «Южный Урал», сообщает «РБК-Уфа».

Решение о прекращении деятельности «Приуралья» как самостоятельного юрлица принял Минтранс России. Реорганизацию объяснили повышением эффективности управления дорожной сетью и оптимизацией расходов бюджета.

В ведомстве анонсировали, что после присоединения ускорится реализация федеральных проектов и повысится качество дорог. Сообщается, что процесс реорганизации начался еще осенью 2025 года.