В Башкирии ликвидировали Упрдор «Приуралье». Федеральное управление автомобильных дорог реорганизовали, присоединив к екатеринбургскому «Уралуправтодор». Также к нему присоединили пермское Упрдор «Прикамье» и челябинское Упрдор «Южный Урал», сообщает «РБК-Уфа».
Решение о прекращении деятельности «Приуралья» как самостоятельного юрлица принял Минтранс России. Реорганизацию объяснили повышением эффективности управления дорожной сетью и оптимизацией расходов бюджета.
В ведомстве анонсировали, что после присоединения ускорится реализация федеральных проектов и повысится качество дорог. Сообщается, что процесс реорганизации начался еще осенью 2025 года.