Госдума приняла закон о системе контроля поставок товаров из ЕАЭС

Закон подготовлен в рамках реализации плана мероприятий по «обелению» отдельных секторов экономики. Он направлен на повышение собираемости НДС и акцизов, предотвращение ввода товаров в оборот с нарушением требований, а также усиление контроля за движением товаров на всех этапах. Система будет охватывать товары, ввозимые в Россию из стран ЕАЭС по сделкам между импортерами и экспортерами, в том числе действующими от их имени или по их поручению.