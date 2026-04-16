Уралвагонзавод опроверг фейк о сокращении 60% сотрудников и мобилизации

В Свердловской области злоумышленники распространяют ложную информацию о грядущем сокращении 60% сотрудников Уралвагонзавода и проведении мобилизации на предприятии. Фейковый документ появился в мессенджерах и социальных сетях.
— Сотрудники завода оперативно выявили признаки подделки: неверный бланк, некорректные инициалы и подпись, а также регистрационные номера письма не из той оперы и явно не соответствуют внутреннему документообороту, — пояснили в пресс-службе Уралвагонзавода.
Представители предприятия официально заявили, что распространяемая информация является ложной. Завод продолжает работать в штатном режиме и ведет набор сотрудников, о сокращении персонала речи нет. В пресс-службе распространяемый фейк связали с попыткой дестабилизировать обстановку в год 90-летнего юбилея Уралвагонзавода.