Уралвагонзавод опроверг фейк о сокращении 60% сотрудников и мобилизации

Представители предприятия официально заявили, что распространяемая информация является ложной. Завод продолжает работать в штатном режиме и ведет набор сотрудников, о сокращении персонала речи нет. В пресс-службе распространяемый фейк связали с попыткой дестабилизировать обстановку в год 90-летнего юбилея Уралвагонзавода.