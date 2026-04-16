Проект требований к цветовой гамме такси внесли в ЗСНО

В ЗСНО поступил законопроект, устанавливающий нормы для окраски кузовов такси, и эта информация уже доступна в архиве регионального парламента.
Инициатива исходит от Министерства транспорта области. Согласно предложенным нормам, таксомоторы должны быть окрашены в оранжевый цвет. Ранее в проекте закона предусматривалась возможность использования черного цвета для такси премиум-класса.
При этом данные требования к цветовой гамме не коснутся такси, лицензии на перевозку пассажиров которых были выданы до вступления закона в силу, до момента окончания срока их действия.
Ожидается, что новый закон начнет действовать с 1 сентября 2026 года. С этой даты все новые автомобили, используемые в качестве такси, будут регистрироваться в соответствии с измененными правилами. Постепенно, по мере истечения разрешений на перевозку, будет происходить и смена цвета остальных транспортных средств.
Общественный совет по развитию такси выразил несогласие с предложенными изменениями и направил губернатору Глебу Никитину просьбу об отзыве данной инициативы.
Члены совета подчеркнули, что установление требований к цвету транспорта является правом, а не обязательством региона. Они аргументировали, что расходы на перекраску автомобилей неизбежно приведут к росту стоимости услуг такси.
Дополнительно было отмечено, что преобладающая часть рынка такси в Нижнем Новгороде приходится на самозанятых водителей, которым дополнительные траты не по карману. Также значительная доля таксопарков (три четверти) приобрела автотранспорт в лизинг, условия которого не позволяют менять цвет кузова.
