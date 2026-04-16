Силуанов заявил о возможности «прожить» при цене отсечения нефти в $59

В рамках бюджетного правила России на 2026 год цена отсечения установлена в размере $59 за баррель нефти марки Urals, предполагается, что она будет снижаться на $1 ежегодно в периоде до 2030 года. Это базовая цена, исходя из которой сформирован бюджет. Доходы сверх этой «отсечки» идут на покупку валюты и золота в Фонд национального благосостояния. Если доходы ниже базовой цены, Минфин продает валюту и золото из ФНБ.