Силуанов заявил о возможности «прожить» при цене отсечения нефти в $59

Минфин не считает нужным корректировать цену отсечения, заложенную в бюджетном правиле на 2026 год — ее уровня достаточно, чтобы «прожить». Такое заявление в интервью Радио РБК сделал министр финансов Антон Силуанов в кулуарах Биржевого форума Московской биржи.
«У нас цена заложена $59 за баррель. Разные были точки зрения, но мне кажется, что пока нет необходимости корректировки этого параметра. И этот год мы вполне можем прожить при этом уровне отсечки», — подчеркнул Силуанов.
В будущем базовая цена все же должна быть снижена, отметил министр. «Мы видим, что базовая цена на перспективу должна быть скорректирована. И скорректирована, конечно, в более низкие плоскости», — заявил он. Силуанов объяснил необходимость изменений желанием защитить бюджет от колебаний цен на рынке энергоресурсов.
«Наша задача заключается в том, чтобы бюджетную политику составлять [исходя] из более низких, чем сегодня предусмотрено, базовых цен. Какая будет базовая цена? Мы рассмотрим в ходе бюджетного процесса на предстоящую трехлетку», — сказал он.
Ранее замминистра финансов Владимир Колычев также говорил, что Минфин предлагает изменить цену отсечения в бюджетном правиле на 2027 год и дальнейшие годы. Он пояснял, что среднесрочно нужно сбалансировать бюджет по более низкой цене на нефть, поскольку ожидается, что «равновесная цена в мире, наверное, среднедолгосрочно [будет] ниже, чем наши текущие параметры».
В рамках бюджетного правила России на 2026 год цена отсечения установлена в размере $59 за баррель нефти марки Urals, предполагается, что она будет снижаться на $1 ежегодно в периоде до 2030 года. Это базовая цена, исходя из которой сформирован бюджет. Доходы сверх этой «отсечки» идут на покупку валюты и золота в Фонд национального благосостояния. Если доходы ниже базовой цены, Минфин продает валюту и золото из ФНБ.
В начале 2026 года на рынке энергоресурсов сложилась неблагоприятная ценовая конъюнктура: если базовый прогноз Минэкономразвития предусматривал среднегодовую цену на нефть марки Urals на уровне $59 за баррель, то по итогам января фактическая средняя цена сложилась на уровне $40 за баррель, по итогам февраля — $44,6 за баррель. В результате бюджет недополучил значительный объем нефтегазовых доходов. «Мы за два месяца чуть меньше 500 млрд руб. потратили из ФНБ», — отметил Силуанов в ходе выступления на форуме.
При этом в конце февраля министр сообщал, что правительство на фоне недобора нефтегазовых поступлений рассматривает вопрос ужесточения бюджетного правила с точки зрения снижения базовой цены нефти. На тот момент он ожидал выхода соответствующих решений в течение «пары недель». Источник РБК говорил о возможном снижении цены отсечения до $50−55 за баррель, однако предлагаемая конструкция не была обнародована. В марте на фоне иранского кризиса стоимость Urals доходила до $100. Средняя цена Urals в марте составила $77 за баррель, следует из данных Минэкономразвития.
Вскоре после заявления Силуанова Минфин объявил о решении не проводить в марте валютных операций на внутреннем рынке в связи с планируемым изменением параметра базовой цены на нефть в бюджетном правиле. Позднее стало известно о том, что эта пауза продлится до 1 июля — впрочем, как отметил Силуанов на форуме, она может закончиться и раньше.
«Может, пораньше изменить решение о приостановке участия на валютном рынке? Знаете, правительство рассматривает это, потому что здесь надо взвешивать все факторы», — отметил министр.