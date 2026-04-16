ВМС Индонезии перейдут на топливо с пальмовым маслом

Военно-морские силы Индонезии планируют использовать топливо B50 для своих патрульных кораблей. Об этом заявил начальник штаба индонезийских ВМС адмирал Мухаммад Али, передает Antaranews.
По словам адмирала, это связано с усилиями по снижению зависимости от традиционных видов ископаемого топлива.
«В дальнейшем мы будем использовать топливо B50. Это потребует внесения изменений в конструкцию используемых сейчас судовых двигателей», — сообщил Али.
В50 — это биотопливная смесь, на 50% состоящая из дизельного топлива и на 50% — из сырого пальмового масла.
По словам начштаба ВМС Индонезии, переход на данный вид топлива, которое планируется использовать для высокомобильных судов, поможет осуществлению операций с их участием, включая патрулирование, обеспечение логистики и миссии, связанные с транспортировкой войск. При этом с 1 июля будет введено обязательное использование стандарта В50 по всей стране с целью укрепления энергетической независимости и энергоэффективности.
Ранее власти Индонезии ввели ограничения на продажу бензина. Лимит на покупку субсидируемого бензина для одного автомобиля составил 50 л. Это стало частью пакета антикризисных мер, связанного с ростом цен на нефть. При этом Джакарта отказалась от немедленного повышения цен на бензин и дизтопливо. Кроме того, власти ввели для госслужащих обязательный переход на удаленную работу один раз в неделю.
Министр энергетики Индонезии Бахлил Лахадалия сообщил о том, что Москва согласилась поставлять Джакарте нефть и сжиженный газ. Соглашение было подписано после встречи индонезийского министра с министром энергетики России Сергеем Цивилевым, которая состоялась в продолжение переговоров между президентом Индонезии Прабово Субианто и президентом России Владимиром Путиным днем ранее.
