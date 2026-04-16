ВМС Индонезии перейдут на топливо с пальмовым маслом

Ранее власти Индонезии ввели ограничения на продажу бензина. Лимит на покупку субсидируемого бензина для одного автомобиля составил 50 л. Это стало частью пакета антикризисных мер, связанного с ростом цен на нефть. При этом Джакарта отказалась от немедленного повышения цен на бензин и дизтопливо. Кроме того, власти ввели для госслужащих обязательный переход на удаленную работу один раз в неделю.